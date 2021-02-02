مختار جمعة فى بيانه أمام النواب: تسلمنا أوقاف بـ7 مليارات جنيه مؤخرا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية، أوقاف لم تكن تحت ولاية "الأوقاف" بما يزيد على 7 مليارات جنيه، منها فى عام 2020 تسلمت أوقاف بقيمة 350 مليون، وفى شهر ديسمبر الماضى، تسلمت أوقافات بـ27 مليون.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تعقيب على مداخلات النواب على بيانه الذى ألقاه خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والذى أحيل للجان المختصة، أن هناك مشروع قانون جديد لاستثمار فوائض الوقف يناقش حاليا فى اللجنة الدينية.

وتحدث الوزير عن فرش المساجد، مؤكدا أنه كان يتم فرش من 50 إلى 60 مسجد فى السنة، ولكنه حولها إلى فرش 732 مسجد من لوجسيتيات وتجهيز وفرش وغيرها، قائلا: "الهدف عمارة المساجد معنى ومبنى، ونخاطب الميديريات أى مساجد افتتاح يجيب لى 100 مسجد وأفرشهم بكرة، ويتم عمل أولوية للمساجد ذات الفرش المتهالك، كما أن مصنع السجاد تحول من خسارة إلى مكسب والتطوير يحتاج إلى وقت".

واستكمل: "نتواصل مع الأزهر ودار الإفتاء للتحول إلى ثقافة الخطاب الدينى العصرى من ثقافة النخبة إلى ثقافة العصر، وحاليا توجد سيطرة كاملة على المساجد، بعد أن كان منذ سنوات، الدولة لا تسيطر على 30% من المساجد والسيطرة أغلبها لأحزاب وجماعات، ولكن حاليا سيطرنا بشكل كامل".