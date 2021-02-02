جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات ذكية

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم الاشتباه في راكب مصري كان قادما من دبي، وبتفتيش حقائبه وذاتيا تبين وجود 4 ساعات "أبل" و 19 هاتفا محمولا "آيفون".

وأشارت إلى أن أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكب.