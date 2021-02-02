الوزراء: الفائض المتوقع تحقيقه بالحساب الجاري 2020 يصل لـ 8.6 مليار جنيه.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.
وقال المركز انه بعد مرور قرابة عام على جائحة كورونا في مصر، مازالت المؤسسات الدولية تطرح توقعات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وتؤكد على استقراره بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.
واضاف المركز أن مصر الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا إيجابيًا في 2020 رغم كورونا، واستطاعت خفض معدل #البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020.
وأوضح الانفوجراف ان الفائض المتوقع تحقيقه بالحساب الحاري 2020 يصل الى 8.6 مليار جنيه بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الانفوجراف ان نسبة العجز في الحساب الحاري الى الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2019/2020، يصل الى 3.1% متحسنا عن العام الماضي .
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