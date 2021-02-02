نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار تصل لحد السيول.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وأكدت الهيئة في بيانا لها، البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غدًا الاربعاء وحتي يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس دافئ في كافة محافظات الجمهورية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي انحاء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء).

كما تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين )، فيما تنشط الرياح ونكون مثيرة للأتربة والرمال علي مناطق من شمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة غدا الأربعاء القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.