نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة الأزهر والأمين العام للجامعة يتفقدان أعمال الإنشاءات بمبنيي ٥ و٦ بالمستشفى الجامعي بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام جامعة الأزهر، والأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، والأستاذ بدر عثمان، وكيل إدارة التخطيط بجامعة الأزهر؛ أعمال إنشاءات مبنيي ٥، ٦ بالمستشفى الجامعي بأسيوط، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى الجامعي بأسيوط، والأستاذ خالد عبد المعطي، مدير التخطيط بالمستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور ماجد محمد مجدي، المدير التنفيذي للمركز الهندسي بالقاهرة، والمهندس محمد عبد الحميد، مدير المركز الهندسي بأسيوط، وممثلو الإنتاج الحربي القائم على التنفيذ كل من: اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة الإنتاج الحربي، والعميد دكتور عبد اللطيف جمال، والمهندس حازم شاهين، استشاري الإنتاج الحربي بمكتب فطين للاستشارات والتصميمات الهندسية، والمهندس وسام سعيد، من هيئة الإنتاج الحربي.



جدير بالذكر أن كل مبنى يضم أربعة أدورٍ، تشمل: استقبال عام، ورعاية وعناية حروق وعمليات، ووحدة غسيل كلوي، وحضانات أطفال، وغرف إقامة مرضى، وغرف عزل، وقسم كشف على أعلى مستوى، ومن المزمع الانتهاء من المبنيين في شهر يونيو ٢٠٢١م.

تأتى الزيارة التفقدية بناء على متابعة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ من أجل الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالعملية التنفيذية، وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون سرعة إتمام التنفيذ فى المواعيد المقررة، وتوفير جميع التدفقات المالية المطلوبة لإنهاء المشروع فى المواعيد المحددة؛ لكي يتسنى للمستشفى الجامعي العمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى من صعيد مصر فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا.



كما تم الاجتماع مع المهندس أشرف إبراهيم بسيوني، رئيس قطاع المنيا لشركة إجيكو، المسئولة عن أعمال مبنيي ١ و٢، حيث أكد أنه قد انتهي من قرابة ٩٥% من الأعمال المطلوبة.