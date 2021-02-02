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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم عروض كارفور الحديثة لشهر فبراير 2021، حيث أصدرت مؤخراً المجلة الخاصة بعروض كارفور الجديدة للشهر الجاري فبراير 2021، أهم العروض المطروحة للشهر الجاري، حيث تقدم باقات متميزة من التخفيضات على أهم السلع والأجهزة والخصومات الفريدة، وأيضًا قد طرحت المجلة عروض خاصة على كل المنتجات التي تظل أديما في حاجة المواطن باستمرار، وجاء ذلك في ظل احتفال الكيان (كارفور)، بالعيد الثامن عشر على بدء إنشاده في أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى هذا الأساس نستعرض لكم اهم واقوي العروض والتخفيضات الخاصة بالأفرع والمتاجر بكارفور فبراير 2021.

عروض كارفور فبراير 2021

أعلنت عن انطلاق التخفيضات والخصومات علي الكثير من السلع المستهلكة والمختلفة، وكذلك علي عديد من الأجهزة المحمولة وأيضا المنزلية، حيث أعلنت المتاجر الخاصة بكارفور عن تخفيضات هي الأولى من نوعها، قد تبلغ الحد الأقصى منها إلى 50%.

والجدير بالذكر أنه قد أثار الإعلان عبر مجلة كارفور الخاصة بالعروض الحديثة فبراير 2021، تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، حيث أضاف الكثير أنه من شأن تلك العروض والتخفيضات، أن تدفع الكثير من المواطنين للاستفادة منها بشراء الأجهزة والمنتجات المستهلكة للاستفادة من الخصومات أثناء مده العروض الخاصة بشهر فبراير الجاري.

رابط أحدث عروض كارفور من الموقع الرسمي: عروض كارفور

التسهيلات المقدمة من بنك مصر في عيد ميلاد متاجر كارفور 2021

حيث قد أعلن بنك مصر وذلك أثناء تداعيات الاحتفال بعيد ميلاد كارفور الثامن عشر داخل الشوارع المصرية، عن أكبر وأقوى عروض تقسيط لاحتفال بعيد ميلاد كارفور، حيث أعلن أنه وللمرة الأولى في مصر قسط خاص لمده 36 شهراً دون فوائد خاصة ببنك مصر، وكذلك قسط خاص بالمشتريات عن طريق أي من فروع أو متاجر كارفور دون فوائد، علي أن يكون ذلك عن طريق البطاقة الائتمانية لبنك مصر، وذلك حتى 9 فبراير الجاري.

القسط الأول 36 شهرا، قيمة المشتريات (50,000،60,000)

القسط الثاني 24 شهرا، قيمة المشتريات (25,000،49,999)

القسط الثالث 12 شهرا، قيمة المشتريات (5000،14,999)

القسط الرابع 6 شهرا، قيمة المشتريات (2000،4999).

وتجدر الإشارة إلي أنه جميع الأقساط المقدمة، تكون بدون فوائد، وأيضًا تكون عن طريق المتاجر الخاصة بكارفور.