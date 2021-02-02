رابط حجز خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط حجز خطوط المحمول المجانية للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، حيث تهتم السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء الجمهورية وتعمل على تواجد التواصل الدائم مع تلك الأسر، لذلك وفرت وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات خطوط we مجانية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً وذلك من أجل استمرار التواصل.

رابط حجز خطوط المحمول المجانية المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي

فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية فتح التقديم على حجز شرائح المحمول المجانية وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط وذلك لكل الأسر التي تستفيد من برنامج الدعم النقدي، تستطيع الدخول على الرابط وإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة لكي يتم الحجز ويتم تحديد وقت لاستلام الخط المجاني بدون أي رسوم أو مصاريف وتحديد أقرب فرع للاستعلام.

خدمات مجانية على تلك الخطوط

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي من توافر مجموعة من الخدمات المقدمة المجانية والتى تتجدد شهرياً بدون أي رسوم وهي:

يكون على تلك الخطوط المجانية 25 دقيقة يمكن إستخدامها لشبكات المصرية للإتصالات

وهناك أيضاً 15 دقيقة لاستخدامها لشبكة الشركة المصرية للإتصالات

وعليها أيضاً 100 ميجا إنترنت

وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية أن المواطنين الذين يحصلون عل تلك الخطوط المجانية لا يحق لهم بيع تلك الخطوط المجانية أو التنازل عنها للغير وفي حالة سرقة الخط أو فقدانه عل المواطن الإبلاغ فوراً.