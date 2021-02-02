الإقرار الضريبي: خطوات تقديمه إلكترونيا بأدق التفاصيل 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت وزارة المالية المصرية وبالأخص مصلحة الضرائب بتطوير طريقة تقديم الإقرار الضريبي بدلًا من كونها يدويًا بالمصلحة المخصصة التابعة لك إلى التقديم إلكترونيا.

مميزات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

ففي إطار الجهود التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية في الفترة السابقة لتحديث النظم المستخدمة من خلال شبكة المعلومات الخاصة بالمصلحة، وظهرت الحاجة لتطوير المنظومة الضريبية. فقد تميز تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بالآتي:

1- تسهيل خطوات ملئ وتقديم البيانات علي المتقدم حيث يتم تقديمها الآن إلكترونيا عن طريق الإنترنت.

2- سهولة الاتصال بموقع التقديم في أي وقت على مدار اليوم دون التقييد بمواعيد عمل الموظفين.

3- عدم الاحتياج لتنصيب أي أدوات أو برامج مساعدة, فيكفي الدخول إلى موقع وزارة المالية مباشرة.

4- تخصيص مساحة تخزينية ومرجع خاص بكل ممول حيث يمكنه تخزين تعاملات الخصم والتحصيل، وتخزين فواتير الشراء والبيع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع إليهم في أي وقت.

5- والأهم هو سهولة استخدام السجل الضريبي إلكتروني من الهاتف الجوال.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لعام 2021

1- أفتح الصفحة الرئيسية لمصلحة الضرائب المصرية من مواقع البحث مثل جوجل.

2- أغلق النافذة الصغيرة العنوانية التي تظهر أمامك، ومن القائمة الرئيسية أمامك اختر تسجيل الدخول واختر تسجيل كممول، وإذا كانت إيراداتك تفوق الـ 2 مليون جنيه اختر تسجيل كمحاسب. وذلك طبقا لقانون 133 لسنة 1951 ميلاديا

3- اختر طريقة التسجيل يدويا وإبدأ بملئ البيانات المطلوبة:

* رقم التسجيل الضريبي الموحد: وهو الرقم المدون علي البطاقة الضريبية الخاصة بك بأسفل اليمين ويكون مكون من 9 أرقام.

* اسم المستخدم: ويكون باللغة الإنجليزية.

* كلمة المرور: وهي كلمة السر لا تقل عن 8 أرقام أو حروف ويجب أن يكون أحد الحروف capital letter، وأخر small letter، وعلى الأقل رمز من الرموز الآتية % @ $ # &. ويمكنك استخدام هذه الرموز بالضغط على زر الشيفت مع الرمز المختار من لوحة المفاتيح.

* إعادة كلمة المرور: يجب إعادة كلمة السر بنفس النص والترتيب لتأكيدها. والآن أضغط على سهم التالي.

4- اختيار كيان قانوني: أختر طبيعي إذا لم تكن شركة. اضغط سهم التالي

5- سيظهر لك سؤال: هل أنت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة؟ اختر لا. سهم التالي

6- هل تمتلك ضريبة قيمة مضافة؟ اجب حسب تقديمك. سهم التالي

7- بيانات الممول؟ اختر الممول. سهم التالي.

8- تسجيل البيانات الأساسية: الآن قم بتسجيل هذه البيانات:

• اسم الممول: يكتب كما هو مسجل علي البطاقة الضريبية.

• عنوان الممول: كما مدون علي البطاقة الضريبية.

• عنوان السكن: سجل عنوانك أو عنوان المكتب الخاص بك.

• رقم الهاتف: أدخل رقم هاتفك الأرضي.

• رقم الفاكس: يفضل ألا تترك هذه الأيقونة فراغه فيمكن ملئها برقم الهاتف مرة أخرى.

• نوع الهوية: الرقم القومي أو جواز سفر.

• البريد الألكتروني: الإيميل الخاص بك، تأكد من إدخاله صحيح.

• الرقم القومي: رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك.

• أضغط علي إرسال كود التأكيد

سوف يتم إرسال كود تفعيل لك على البريد الألكتروني الذي قمت بتسجيله، انقل هذا الكود إلى كود تأكيد البريد الإلكتروني.

9- بيانات النشاط: الاسم التجاري هو اسمك المسجل علي البطاقة الضريبة، وعنوان النشاط: عنوان المكتب الخاص بك. اختر تسجيل.

10- الآن اختر من القائمة الرئيسية تبويب ضريبة الدخل ثم إقرارات الدخل ثم اختر الإقرار الضريبي علي صافي دخل الأشخاص الطبيعيين.

11- ستقوم الآن بتحديث البيانات المطلوبة

• اختر الكيان طبيعي.

• هل تقوم الشركة بتقديم نماذج ضريبية المرتبات والأجور؟ اختر لا.

• هل أنت جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة؟ اختر لا.

• هل أنت خاضع لضريبة القيمة المضافة؟ اختر حسب موقفك.

• بيانات الممول: اختر الممول.

12- تسجيل البيانات الأساسية: لقد قمنا بتسجيل هذه البيانات في الخطوة السابقة فإذا لديك أي تعديل قم بتعديله الآن.

13- أضف إلى البيانات السابقة

رقم الموبايل: رقم المحمول الخاص بك

الرقم البريدي: قم بالبحث عنه على جوجل وهو الرقم البريدي الخاص بأقرب مكتب بريدي لعنوان سكنك مثال: اكتب على جوجل الرقم البريدي لمكتب بريد منطقة سيدي بشر. . وهكذا وقم بنقل الرقم إلى هذه الأيقونة.

14- إرسال كود التأكيد وبنفس الخطوات انقل كود التفعيل لهذه الأيقونة.

15- ستظهر لك قائمة خاصة ببيانات الشركة الخاصة بك

اسم الشركة, اسم المدير المسئول: اسم الممول كما هو على البطاقة الضريبة.

مسمى النشاط: هي طبيعة العمل القائم عليه المكتب مثلا محامي, طبيب وهكذا.

تاريخ الميلاد الخاص بك

16- هل لديك حساب بنكي؟ أجب حسب موقفك.

17- هل لديك شركاء؟ لا

18- بيانات النشاط: ستظهر لك البيانات التي قمت بتسجيلها، اختر تعديل.

19- الآن من ضريبة الدخل، اختر إقرارات الدخل، ثم الإقرار الضريبي علي صافي الدخل للأشخاص الطبيعيين.

• اختر سنة الإقرار: 2020

• اختر إيرادات المهن غير التجارية واملأ البيانات المطلوبة

• المهنة: مثلا محامي، مهندس، طبيب.. وهكذا.

• المركز الرئيسي لمزاولة المهنة: عنوان المكتب الخاص بك.

• الفروع: عناوين الفروع إن وجد.

• الآن قوم بتسجيل الإيرادات الخاصة بك، ومن المعروف بوجود إعفاء ضريبي بحد أقصى 800 جنيه مصري.

20- قائمة الإقرار التفصيلية: اتركها فراغه فهي خاصة بالنشاط الصناعي والتجاري.

21- مقدار الضريبة المستحقة: أيضا اتركها فارغة فيتم تحديدها من قبل مصلحة الضرائب.

22- الفترة الضريبية: تأكد أنك قمت باختيار التاريخ صحيح الفترة من 1 يناير 2020 أو تاريخ بدأ النشاط حتى 31 ديسمبر 2020 نهاية العام.

يمكنك عمل معاينة للإقرار من السهم الكبير علي يدك اليمين قم بالوقوف عليه ثم اختار معاينة الإقرار حتى تراجع جميع البيانات المسجلة به، ويمكنك اختيار تنزيل أو تحميل من السهم الصغير في أعلى الصفحة والاحتفاظ به.

23- اختر الآن حفظ الإقرار سوف يظهر لك ملخص صغير، اضغط أوك ثم نعم. وهكذا قد قمت بتسجيل الإقرار الضريبي الخاص بك.

حالة دفع الضريبة

إذا كانت إيراداتك تفوق 8000 جنيه مصري فهذا يعني أن عليك ضريبة مستحقة الدفع. وعليك الذهاب إلى البنك والدخول إلى شباك دفع ضريبة الدخل، وبعد الدفع سوف تحصل على إيصال دفع ضريبة الدخل.

والآن من الموقع الرسمي مرة أخرى اختر ضريبة الدخل ثم غلق الفترة الضريبية، اختر سنة الإقرار، وأخل رقم الإيصال المستلم من البنك في خانة إجمالي قيمة محصل الضريبة.

ويمكن بالطبع الدفع إلكترونيا عن طريق وسائل الدفع الفوري مثل ميزة وفيزا وماستركارد.

ميعاد تقديم الإقرار الضريبي

١- للأشخاص الطبيعية أي صاحب العمل دون مشاركة يتم تقديم الإقرار من تاريخ 1 يناير 2021 إلى 31 مارس 2021.

٢- للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) متاح إليها التقديم من أول يناير 2021 حتى نهاية شهر أبريل 2021

هل يوجد غرامة على عدم تقديم الإقرار الضريبي؟

يجب تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المخصص له حتى لا يتم فرض غرامة عليك بإقرار من المحكمة قد تصل إلى ٥ آلاف جنيه مصري.