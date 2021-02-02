محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك.أرشيفية
مرت ربع ساعة من عمر وزمن المباراة ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين، واللعب منحصر في منطقة وسط الملعب ولم نشهد خطورة على أحد المرمين حتى الآن، بالرغم من سيطرة الفارس الأبيض على الكرة في معظم مجريات اللقاء حتى الآن.
تعرض محمد عبدالغني مدافع فريق الزمالك لإصابة خطيرة. بالدقيقة ٢٤ بعدما اصطدم بحذاء مهاجم غزل المحلة ونزف الدماء.
مرت نصف ساعة من عمر وزمن اللقاء ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.
ويحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على مضيفه غزل المحلة في مباراة تنطلق أحداثها في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيلة التي سيخوض بها الفارس الأبيض اللقاء، والتي ضمت كلا من:
في حراسة المرمي : محمد أبو جبل.
في خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني– احمد فتوح.
في خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور- فرجاني ساسي .
على الجانب الآخر يدخل خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: عمرو سعبان.
خط الدفاع: يحيى حامد – أحمد عيد – محمد فتح الله – فتحي مبروك.
خط الوسط: أشرفق السيد – هشام بلحة – أحمد أباظة .
خطا الهجوم: عبده يحيى – خالد رسلان – إسلام فؤاد.
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