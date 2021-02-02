انجي كيوان تتصدر التريند بعد ظهورها في أحضان عمرو دياب "صور"

انجي كيوان تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية جراء ظهورها في أحضان الفنان عمرو دياب.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور الثنائي عمرو دياب وانجي كيوان، ليصبحا حديث السوشيال ميديا بعدما طالته الشائعات خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

قصة انجي كيوان وعمرو دياب

انتشرت العديد من الشائعات المختلفة التي تشير إلى وجود قصة حب بين كلًا من الهضبة عمرو دياب وعارضة الأزياء انجي كيوان، إلا أن الأمر لن يتخطى أوديشن لإعلان عمرو دياب، حيث تضمن قصة بطلة تحلم بمقابلة الهضبة والتصوير معه، فى قصة رومانسية ليتحقق حلمها على أرض الواقع.

ظهر الثنائي في انسجام ملحوظ خلال الصور التي انتشرت في لمح البصر، ليتصدر كلًا من عمرو دياب وانجي كيوان "التريند".

عطر عمرو دياب

تعد تلك الصور المنتشرة من كواليس إعلان العطر الجديد الخاص بعمرو دياب، الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطىء ناموس يوم 22 فبراير الجاري.

علاقات مزيفة لعمرو دياب

انتشرت صورة للفنان عمرو دياب بصحبة ملكة الجمال لاتيفا كارولينا زوبروفا، لتثير تلك الصورة صخبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة القليلة الماضية، لتبدأ القصص المختلفة يتم تداولها والتي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بين الثنائي وخاصة بعد إنتشار العديد من الأنباء حول إنفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني مؤخرًا.