انجي كيوان تتصدر التريند بعد ظهورها في أحضان عمرو دياب "صور"

عمرو دياب وانجي كيوان- ارشيفية
انجي كيوان تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية جراء ظهورها في أحضان الفنان عمرو دياب.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور الثنائي عمرو دياب وانجي كيوان، ليصبحا حديث السوشيال ميديا بعدما طالته الشائعات خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.
قصة انجي كيوان وعمرو دياب
انتشرت العديد من الشائعات المختلفة التي تشير إلى وجود قصة حب بين كلًا من الهضبة عمرو دياب وعارضة الأزياء انجي كيوان، إلا أن الأمر لن يتخطى أوديشن لإعلان عمرو دياب، حيث تضمن قصة بطلة تحلم بمقابلة الهضبة والتصوير معه، فى قصة رومانسية ليتحقق حلمها على أرض الواقع.
ظهر الثنائي في انسجام ملحوظ خلال الصور التي انتشرت في لمح البصر، ليتصدر كلًا من عمرو دياب وانجي كيوان "التريند".
عطر عمرو دياب
تعد تلك الصور المنتشرة من كواليس إعلان العطر الجديد الخاص بعمرو دياب، الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطىء ناموس يوم 22 فبراير الجاري.
علاقات مزيفة لعمرو دياب
انتشرت صورة للفنان عمرو دياب بصحبة ملكة الجمال لاتيفا كارولينا زوبروفا، لتثير تلك الصورة صخبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة القليلة الماضية، لتبدأ القصص المختلفة يتم تداولها والتي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بين الثنائي وخاصة بعد إنتشار العديد من الأنباء حول إنفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني مؤخرًا.
ملكة الجمال تعلق على علاقتها العاطفية مع الهضبة
نشرت ملكة جمال لاتيفا، صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبة عليها قائلة: "التقيت بهذا الرجل الوسيم صاحب الابتسامة الجميلة".
ردت ملكة الجمال، على التساؤلات التي تلقتها من قبل العديد من المتابعين حول وجود علاقة عاطفية بينهما لتنهي حالة الجدل المثارة منذ الساعات الماضية، قائلة: " أعلم أنه مثير وجذاب ولكنني فتاة جيدة ومتزوجة أيضًا".
الجدير بالذكر، أن الهضبة عمرو دياب طرح البومه الجديد الذي يحمل أسم يا أنا يا لا في نهاية عام 2020 ليختتم به العام ويبدأ بالنجاح الذي حققه عامًا جديدًا، حيث ضم الألبوم العديد من الأغاني المختلفة التي تتماشى مع جميع الأذواق ومنها: "طبل، بتهزر، يادلعو، عايز اعمل زيك، شكرًا، وانا معاك، الجو جميل، وغيرها من الأغاني المختلفة.
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