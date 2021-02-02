النواب ينتهي من بيان وزير الأوقاف..ومختار جمعة يتعهد بالمتابعة مع الأعضاء

قرر مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غلق باب المناقشة لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أمام جلسة العامة لمجلس النواب ، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال المستشار حنفي جبالي ، إنه تلقى طلبًا من أكثر من 30 عضوًا ب مجلس النواب يطلبون بغلق المناقشة حول بيان وزير الري .

وطالب رئيس النواب أعضاء المجلس بالاقتصار في أحاديثهم علي رؤساء الموضوعات، قائلًا :" لديكم متسع من الوقت لمناقشة الوزراء في اللجان النوعية المتخصصة"

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وعقب وزير الأوقاف علي حديث النواب حيث طالب باصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، مشيرا إلي أن المشكلة تكمن فى قانون الايجارات القديمة ، خاصة وأن هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون الى 800 مليون جنيه والقيمة الايجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيه ، وبالتالى الجزء الكبير من الاصول مهدرة قائلا:" التعديل التشريعي يحقق شروط الواقفين ، الواحد يسكن فى شقة قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع 6 جنيه فى الشهر".

وتعهد وزير الاوقاف بعقد لقاء دور مع نواب البرلمان لبحث جميع الاشكاليات التى تخص المساجد بدوائرهم بالاتفاق مع الامانة العامة لمجلس النواب ،وقال مختار جمعه أنه يتم الآن تدريب 100 الف امام وخطيب على مراحل ، وتم عقد العديد من البرتوكلات مع 19 جامعة مصرية لتدريب الائمة والدعاة، كما تعهد بعقد لقاء مع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قضايا الوقف وادارة اصوله وذلك لان معيار التعامل شرط الواقف كنص الشارع مال الوقف مال ذا طبيعة خاصة

وقال بالنسبة لكيفية صرف أمول الوقف وأصول هيئة الاوقاف ، قال:" ادارة الدولة اختلفت تماما فجميع الاجهزة الرقابية تقدم بها تقرير شهري بكل مليم يدخل الهيئة لكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس يشمل بيان المصروفات وقف شروط الواقفين"، . وبالنسبة لصناديق النذور قال وزير الاوقاف استطعنا ان نضع خطة بالكاميرات المتحريكة و اللجان لمرقابة صناديق النذزور