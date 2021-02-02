بسبب فيروس كورونا..اليابان تمدد حالة الطوارئ لشهر جديد

كورونا في اليابان-أرشيفية
أعلنت الحكومة اليابانية العمل بحالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا و8 مقاطعات أخرى بالبلاد، بشكل رسمي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة شهر آخر، ليستمر بذلك حتى 7 شهر مارس المقبل.
وكان رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي أعلن القرار خلال اجتماعه مع فرقة عمل الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، بحضور وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي المعني أيضًا بالتعامل مع فيروس كورونا، ووزير الصحة نوريهيسا تامورا، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021.
تمديد حالة الطوارئ في 11 مقاطعة باليابان وإعادة الحياة لطبيعتها في توتشيجي
وأشارت أنه كان من المقرر أن ينتهي العمل بحالة الطوارئ الحالية التي تغطي طوكيو وأوساكا بجانب 9 مقاطعات أخرى في 7 فبراير الجاري، ولكن تم تمديدها حتى 7 مارس المقبل، فيما ستُرفع فقط بمقاطعة (توتشيجي) شمالي العاصمة طوكيو، نظرًا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة بها وتحسن وضع الرعاية الصحية هناك.
رئيس الوزراء الياباني يعلن انخفاض عدد الإصابات
وقال رئيس الوزراء الياباني: "إن أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس بدأت في الانخفاض في طوكيو وفي كافة أنحاء البلاد منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ الشهر الماضي"، لافتًا أن التدابير التي تضمنت تقليل عدد ساعات العمل للمطاعم والحانات المختلفة، أظهرت نجاحها، بشكل كبير.
موعد انتهاء رفع حالة الطوارئ باليابان
فيما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا، في المستشفيات والذين يعانون من أعراض إصابة خطيرة بالفيروس، منوهًا بأنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل 7 مارس المقبل إذا تحسنت الأوضاع بالبلاد.
موقف اليابان من الاتحاد الأوروبي تجاه ضوابطها لتصدير لقاحات كورونا
وفي سياق متصل، عبرت اليابان عن قلقها اليوم الثلاثاء، اتجاه تشديد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا ضوابط تصدير لقاحات فيروس كورونا المُصنعة داخل الكتلة، ومن جانبه قال تارو كونو وزير الإصلاح الإداري الياباني، الذي يقود جهود التطعيم المحلية إن هذه الخطوة قد تؤثر على الجدول الزمني للتطعيم في البلاد، وذلك بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
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