عمرو درويش: التنسيقية تجربة فريدة فى تاريخ مصر.. ولدينا ثوابت وطنية رغم تنوع الآراء

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تعد تجربة فريدة في تاريخ مصر السياسي الحديث، ولكنها ليست وليدة اللحظة، بل هى موجودة بالفعل من خلال تجارب سابقة، ولكنها لم تكن معلنة رسميًا في هذه الأثناء.

كما أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عمرو درويش، إلى أن الهدف من التنسيقية يتمثل فى إخراج أجيال قادرة على القيادة السياسية والمشاركة فى صنع القرار.

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو درويش، نشأة جاءت عندما ألتقت مطالب شباب التنسيقة مع القيادة السياسية، والتي كانت تنادى بتمكين الشباب وانخراطهم فى القيادة وصنع القرار.

كما أشار النائب عمرو درويش، إلى أن الهدف من تأسيس التنسيقية هو خلق جسور تواصل بين أطياف الكيانات السياسية في المجتمع المصري وتبادل الآراء والخبرات، لما هو به إفادة للصالح العام.

كما أكد عضو مجلس النواب، عمرو درويش، على أن التنسيقية بها تنوع أيدولوجي وترحب بكل الآراء، ولا تقتصر على وتيرة فكرية واحدة، بل تسمح بتعدد وجهات النظر.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك ثوابت فكرية تتمثل في الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومجابهة التحديات الخارجية والداخلية، التي توجه ضد الوطن من أجل زعزعة أمنه واستقراره.

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو درويش، أن إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مصطلح "سياسة بمفهوم جديد"، يقصد به سياسة جديدة محورها الأساسي، وحدة الوطن وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية، فضلا عن احتوائها الشباب من جميع أطياف العمل السياسي المتفق منها والمعارض مجتمعين علي مائدة الحوار معًا دون الدخول في معترك سياسي غير هادف.