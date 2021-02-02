تعرض محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، في الدقيقة 24 من أحداث المباراة التي تجمع فريقه بغزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز،لإصابة خطيرة. وتسببت الإصابة في نزيف دماء شديد للاعب، مما اضطر الجهاز الطبي للزمالك إستبدال اللاعب وعدم إكمال اللقاء. يخوض الزمالك مباراة اليوم أمام زعيم غزل المحلة بتشكيل مكون من: تشكيل الزمالك في مباراة غزل المحلة حراسة المرمي : محمد أبو جبل. خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني - محمود علاء – احمد فتوح. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - امام عاشور- . الهجوم : احمد سيد زيزو- يوسف أوباما - اشرف بن شرقي . محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة بينما يجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض: محمد عواد - عبدالله جمعة - إسلام جابر - محمود حمدي الونش - محمد عبدالسلام - أحمد عيد - ياسين مرعي - أسامة فيصل - سيف جعفر.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة الفارس الأبيض كالتالي: حراسة المرمى: عمرو شعبان. خط الدفاع: يحيي حامد- محمد فتح الله - أحمد عيد- - فتحي مبروك. خط الوسط: أشرف السيد- هشام عادل- أحمد اباظة- عبده يحيى - خالد رسلان. خط الهجوم : إسلام فؤاد. يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة قبل مباراة اليوم، سجل مهاجمي الفريق الأبيض 16 هدفا خلال المباريات السابقة، بينما تلقت شباك الفارس الأبيض 3 أهداف فقط. ويسعى الزمالك لإستغلال غياب الأهلي عن بطولة الدوري، من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والإنفراد بصدارة الدوري الممتاز. ويأمل غزل المحلة في التقدم لوسط جدول ترتيب الدوي الممتازعندما يواجه الزمالك علي إستاد المحلة، ذمن مواجهات الجولة الحادية عشر من البطولة. ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر من ترتيب الدوي المصري قبل بدء مباراة اليوم، برصيد 8 نقاط، تلقت شباك زعيم الفلاحين 12 هدفا، بينما سجل مهاجمى الغزل 8 أهداف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة خطيرة للاعب الزمالك في مباراة غزل المحلة "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.