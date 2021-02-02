الإفتاء: حجاب المرأة المسلمة واجب دينى

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "إذا بلغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة، كالكشف عند الطبيب مثلًا".

وتابعت: "لا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يتعمد فيه إبراز مفاتن المرأة".