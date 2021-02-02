النيابة : عقار الدائرى المشتعل مخالف لبنائه على أرض زراعية

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنها انتقلت للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وأفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية فى البدروم والطابقين الأرضى والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب فى تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وقررت النيابة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى حالة سقوط العقار، ندب خبراء المعمل الجنائى لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال فى حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

كما كلَّفت قوات الحماية المدنية بمعاينة العقار بعد إخماد النار فيه، بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التى تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وفى اليوم الأول من شهر فبراير الجارى تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضى وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية، ووجود مواد كيميائية بالعقار، مما يستخدم فى صناعة الأحذية، قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذى تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضى مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.

وأودعت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة تقريرًا أثبتت فيه، وكذلك شهد مدير التنظيم بالمركز فى التحقيقات، باستغلال البدروم والطابق الأرضى والميزانين بالعقار فى نشاط تجارى هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال فى هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحى بوجود مثل هذا النشاط أو أى نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمرانى وبنائه على أرض زراعية فى حرم الطريق الدائرى.

وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب فى تحقق أضرار تمثلت فى عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة، وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمرانى، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقى، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت فى التظلم حتى تاريخه.

وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من إدارة الشؤون القانونية بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التى تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائرى؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.

وعلى ذلك اتخذت النيابة العامة إجراءاتها نحو حصر المخالفات التى شابت العقار والقائم بها والمسؤول عنها والإجراءات القانونية التى اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.

هذا، وقد ألقى القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.