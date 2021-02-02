مدبولى: اجتماعات دورية لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير القرى

جدة - نرمين السيد - وعقد مدبولى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارات المعنية، ومسؤولى مؤسسة "حياة كريمة".

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية، بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فى المشروع القومى لتطوير وتنمية ورفع كفاءة القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لافتا فى هذا الصدد، إلى الجولة الميدانية للجنة متابعة هذا المشروع، لرصد التدخلات المطلوب تنفيذها فى القرى المستهدفة، وذلك فى محاولة لتدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية.

وعقبت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الجولة التى تم القيام بها مؤخرا لقرية "القلمينا"، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت إعداد تصور للتدخلات المقترح تنفيذها، ومراجعة المشروعات المخطط تنفيذها بقرى المركز فى قطاعات: "الصحة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، والكهرباء، والطب البيطرى، ومشروعات الغاز الطبيعى".

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، التصور المقترح لتنفيذ التدخلات المطلوبة فى قرى مركز الوقف بقنا، والذى يستند إلى ثلاثة محاور، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الأول "سكن كريم"، فيتم حاليا إعداد نموذجين مقترحين لتنفيذ منازل الأهالى وفق متطلبات وطبيعة القرى واحتياجاتها، بينما يتمثل المحور الثانى للتدخلات فى تمهيد الطرق ليتم استخدام الأسفلت أو البلاطات الخرسانية فى الطرق الرئيسية ومداخل القرى، أو استخدام التربة المثبتة فى حالة الطرق الداخلية أقل من4م، فيما يرتكز المحور الثالث على الخدمات الصحية من خلال إنشاء الوحدات الصحية المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مستقبلا.

وكشفت مساعد أول رئيس الوزراء، أن جميع المشروعات، التى تم رصدها بمركز الوقف، يتم مراجعتها من قبل جامعة جنوب الوادى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية تمهيدًا لبدء التنفيذ.

من جانبه، عرض محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول إجراءات الوزارة لتنفيذ مهامها ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن فى 51 مركزًا إداريًا بجميع القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لتلك المراكز، وتضم 27 مركزًا ضمن اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و24 مركزًا ضمن اختصاص وزارة الإسكان، مع البدء فى الزيارات الميدانية للمحافظات، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لإزالة أية معوقات، لافتًا إلى إجراء زيارتين لمحافظتى الأقصر وقنا، اللتين تضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة ، كما زار فريق الدعم الفنى باقى المحافظات.

وخلال الاجتماع أيضا، أوضح اللواء أشرف حسنى، ممثل الهيئة الهندسية، أنه تم تكليف الهيئة بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية فى 10 محافظات، تضم 27 مركزا، و712 قرية، و6181 تابعا لها، لافتًا إلى أنه تم إرسال لجان إلى المحافظات المخطط رفع كفاءة وتطوير القرى بها، من أجل تدقيق المطالب والاحتياجات.

وقال: "مسؤولو الهيئة الهندسية المكلفون بالمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى قاموا بالتواصل المباشر مع أهالى القرى المستهدفة بالمحافظات بهدف الوقوف على المتطلبات الفعلية للمواطنين والاستماع لآرائهم تجاه أعمال التطوير، كما تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لدراسة المطالب الواردة من المحافظات بعد تدقيقها على الطبيعة، وتجهيز التصميم، والمقايسات اللازمة، كما تم التنسيق مع عدد من المحافظين لإجراء بجولات ميدانية فى القرى المستهدفة بها، استعدادا لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير القرى".

وعرض مسؤولو مؤسسة "حياة كريمة" جهودهم المبذولة لحصر وتدقيق الاحتياجات المختلفة للقرى المستهدفة، التى تتم من خلال إجراء حوارات مباشرة مع الأهالى، وكذلك جهود تدقيق الوضع الراهن، والتدخلات المطلوبة لتحسين جودة الحياة لأهالى القرى المستهدفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة لأهالى هذه القرى.