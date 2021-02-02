محافظ الجيزة يعلن دخول 42 قرية بالصف وأطفيح ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - والمبادرة تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالمبادرة، لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف، وسوف يتبع ذلك عددا من القرى الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مؤتمر تم تدشينه بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف لإطلاق اشارة البدء فى فعاليات التطوير للقرى، والذى شهد حضور عدداً من قيادات القوات المسلحة ونائبى محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مركزى الصف وأطفيح.

وأكد المحافظ أن أعمال الإشراف والتخطيط والتنفيذ لكافة المشروعات التى تضمها المبادرة ستتم تحت إشراف من المنطقة المركزية العسكرية، الأمر الذى يدعو للإطمئنان بأن الأعمال سوف تنتهى بجودة عالية ووفقا للتوقيتات المحددة، وبتأمين كامل من وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع أمن الجيزة.

كما أضاف المحافظ أنه تم حصر احتياجات القرى المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة نائب المحافظ للمراكز والمدن والتى تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية للتخطيط المحلى بالمحافظة، لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقرى الصف وأطفيح، ورصد احتياجتهم لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلى خطة تنمية متكاملة.

بالإضافة إلى أنه تم إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضى الفضاء بالمراكز المشار إليها وجهات الولاية لها، كإجراء إستباقى فى حال الاحتياج لإنشاء منشآت خدمية للمواطنين بإحدى القرى.

وأشار إلى أن الأعمال لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحى التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وقد شهد اللقاء حوار مجتمعى مع أهالى مركزى الصف وأطفيح، للاستماع إلى المشاكل التى تعانى منها المراكز والقرى وطرح مقترحات فى أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ.

وعقب اللقاء حرص المحافظ ومرافقوه على تفقد القرية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامتها، بدلاً من المساكن المنهارة لمواطنى قرية الديسمى بالصف، والجارى إنشاؤها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.