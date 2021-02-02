جامع: خطة متكاملة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا تتيح 48 ألف فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أى تجاوزات فى هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرةً فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضى عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة فى التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقاً لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبى احتياجات الصناعة المحلية.

وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية، أوضحت "جامع"، أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً فى هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصا للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانى إدارية –مراكز تدريب–منشآت خدمية ولوجيستية –بنوك) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5.046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى:

- المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

- المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد(جنوب الرسوة): بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 مترا تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

- المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1.360 مترا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية –الهندسية –الكيماوية.

- المجمع الصناعى بمرغم1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت "جامع"، إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضى بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1.657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالى:

1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

3.المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية ، الكيماوية.

4. المجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف: بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

5. المجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

6. المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

7. المجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

هذا وجارى حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات ( أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2.556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:



- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2.240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.

- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتى كانت تبلغ 6.146 جنيه.

-إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.

-خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل إلى 15 يوما فقط.

- إلغاء رسوم إجراء التظلمات فى حاله عدم الترسية على المتقدم والتى كانت تبلغ 11.400 جنيه.

- إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

- ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.