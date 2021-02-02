فيديو.. نص كلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس الكونغو

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع الكونغو الديمقراطية فى شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى والعمل التكاملى لإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضاً التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات فى هذا الصدد، لا سيما فى ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الجارى 2021.

وفى يلى نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

بسم الله الرحمن الرحيم

أخى العزيز فخامة الرئيس/ فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بأخى فخامة الرئيس تشيسيكيدى والوفد المرافق لسيادته فى بلده الثانى مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى القاهرة، متمنيًا له وللوفد المرافق إقامة طيبة ومثمرة.

وأنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية، وتاريخية مشتركة، ترجع إلى فترات التحرر الوطنى فى بلدان قارتنا الأفريقية خلال القرن الماضى، والتى تجسدت كذلك فى خصوصية العلاقات التى جمعت مصر بزعماء وقادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار عقود.

لقد أجريت مع أخى الرئيس تشيسيكيدى مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة تبادلنا خلالها الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى نحو عكس إرادتنا السياسية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات المصرية فى الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب فرصة.

ولقد اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى الكونغو الديمقراطية الشقيقة فى مختلف القطاعات.

كما تناولت مباحثاتنا تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا آخر المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد.

كما أعدت التأكيد خلال المباحثات على موقف مصر الراسخ حيال دعم كافة جهود تثبيت السلام والاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، واستمرار مصر فى العمل بشفافية وبدافع من اعتبارات الصداقة والأخوة على مساندة الجهود الكونغولية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلى، وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الكونغولى ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها للاستمرار فى مسار التحول الديمقراطى المؤسسى.

السيدات والسادة،

لقد تزامنت زيارة أخى الرئيس تشيسيكيدى مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقى، وأود التأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسته للاتحاد وثقتنا فى قيادته الحكيمة للعمل الأفريقى المشترك، ونجاحه فى قيادة القارة خلال تلك المرحلة التى تشهد عددًا من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشى فيروس كورونا، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.

فخامة الرئيس/ فيليكس تشيسيكيدى أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية، وأتمنى للكونغو الديمقراطية كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر.

وشكرًا.