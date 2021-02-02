 جامع: من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسن تنافسية القطاع الصناعى من خلال تطوير المنظومة الشاملة للجودة ورفع جودة المنتجات فى كافة القطاعات الصناعية والتوافق مع المعايير الدولية، بما يؤدى إلى تعزيز قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة والنفاذ للأسواق العالمية، وذلك من خلال الارتقاء بمعايير المواصفات والجودة والرقابة وتوحيد المواصفات فى الأسواق المحلية والتصديرية.





واشارت الوزيرة، إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فى هذا الإطار تضمنت:

- إصدار 2.000 مواصفة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، ونحو 71 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية، وعقد 185 ورشة عمل وبرنامج لتوعية وتدريب المنتجين وتيسير تطبيق المواصفات القياسية على الإنتاج المحلى.

- تطوير منظومة التفتيش والرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والتى بلغت أكثر من 19 ألف حملة تفتيشية.



- اعتماد نحو 1.508 مركز خدمات ما بعد البيع، ومنح علامة الجودة لحوالى 545 منتجا محليا الصنع.



- إجراء أكثر من 55 ألف إختبار على الجودة، واعتماد 122 معمل متطور.

- إجراء أكثر من 85 ألف إختبار لعينات صناعية وكيميائية، بمتوسط وقت زمنى لتحليل العينات يبلغ 2 يوم فقط.

ولفتت "جامع"، إلى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التى تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنعا، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات فى مجال الطاقة حوالى 985 دراسة.



وفى هذا الاطار، أشارت الوزيرة إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى يهدف إلى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكى – تاكسى–ميكروباص) والتى مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، حيث من المستهدف إحلال عدد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال عدد 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكى وتاكسى، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022، حيث تم التوافق فى المرحلة الأولى من البرنامج على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتم التنسيق مع عدد 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

ونوهت "جامع"، إلى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفه خلال شهر يناير 2021 برعاية وحضور رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات و خدمات التحويل.