صور.. افتتاح وحدة للرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج العام

جدة - نرمين السيد - افتتحت مستشفى روض الفرج العام، وحدة الرعاية المركزة، حيث تخدم المستشفى 12 ألف مريض شهريًا، بمعدل 3 ملايين مواطن سنويا من سكان المنطقة، وتقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى للمرضى.





وقال الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفى، إن وحدة الرعاية المركزة أنشئت بإشراف أساتذة من كلية طب قصر العينى، ووحدة الدكتور شريف مختار، تحتوى على عدد 6 أسرة مزودة بعدد 3 أجهزة تنفس صناعى، مع سرير مخصص لمرضى الغسيل الكلوى وجهاز جديد لصدمات القلب.

وأضاف زكريا، أن المستشفى يوجد به أكبر وحدة غسيل كلوى بالقاهرة ويحتوى على 31 ماكينة غسيل كلوى كبار، 10 ماكينات غسيل كلوى أطفال، ماكينة غسيل كلوى لمرضى فيروس كورونا، وتشمل قاعة سلبى من فيروس سى وأخرى، وقاعة PCR، وقاعة أطفال، إضافة إلى قاعة طوارئ لمرضى الوحدة.

وقال مدير عام المستشفى، إن المستشفى يسعى لإضافة عدد من الأجهزة طبية مثل "C-arm / CR – منظار جراحى – ميكروسكوب جراحى – جهاز فاكو لعمليات العيون".

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن مستشفى روض الفرج العام يوجد به جناح للعمليات يحتوى على ثلاث غرف وغرفة إفاقة، ويتم إجراء جميع عمليات الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين حديثا.

وأضاف وكيل المديرية، أنه تم تزويد المستشفى بخزان أكسجين سعته 6000 لتر مزود بشبكة أكسجين جديدة، لافتا إلى العمل على إضافة قسم للعلاج الفندقى بالمستشفى لتقديم خدمة اقتصادية رمزية.

فى حين قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والأنف وأذن والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، والأسنان.

كما يوجد قسم للمبتسرين وحديثى الولادة والأشعة المقطعية والسينية والتلفزيونية لمتابعة الحمل، وأمراض الباطنة، وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.