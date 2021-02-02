 وزيرة التجارة والصناعة تستعرض أمام مجلس النواب رؤية وخطة عمل الوزارة 

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً على الاقتصاد العالمى ومن ثم الاقتصاد المصرى حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم.





وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإتخاذ العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء، أثـمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة فى ضوء برنامج الحكومة الصادر فى عام 2018 وذلك امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

وقالت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسى ومحورى فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً إلا أن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020، تمثلت فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير فى البدء بتحقيق تعميق حقيقى لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد إحتياجات السوق المحلى.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة، خاصة فى ظل تطورات الموقف الوبائى من إنتشار جائحة كورونا، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع فى عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت الوزيرة، عدداً من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أداء القطاع الصناعى، حيث أوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائى العالمى إلا أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحورى الذى يلعبه هذا القطاع الهام فى توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.