استعدادا لاستئناف الرحلات المباشرة .. تفاصيل أسبوع تفتيش روسي بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

ينتهي وفد روسي أمني، اليوم الثلاثاء، من جولة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، بعد ستة أيام من التفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين بدأت يوم الخميس الموافق 28 يناير الماضي، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية بعد فترة توقف دامت 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوفد الروسي لم يُبد أي ملاحظات على الإجراءات الأمنية أو الإجراءات المتبعة مع الركاب في كلا المطارين، والخدمات المقدمة للركاب سواءً داخل المطارات أو على متن الطائرات.

وأوضحت المصادر لـ دوت الخليج، أن اليوم الأول للوفد الروسي، شهد جولة تفقدية داخل صالات المطار لمتابعة ومعاينة الإجراءات المتبعة داخل الصالات وعمليات التأمين، تبعه عقد اجتماع مع القيادات الأمنية داخل المطار للتشاور والاستفسار حول بعض الإجراءات والأمور المتعلقة بالتأمين.

وأشارت المصادر، إلى أن الوفد أشاد بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات " الكاترينج " بكل من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها، موضحة أنهم أشادوا بكاترينج مطار الغردقة تحديدًا من الناحية الأمنية الأكثر دقة.

وأوضحت أن الوفد الروسي تفقد، عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وتابع أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات ، و جاهزية منظومة السيور.

من المنتظر أن يتم رفع تقرير نهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، بعد لقاء مسئولي وزارة الطيران المدني بالقاهرة، بشأن الزيارة الحالية التي أجراها الوفود، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية.

وحسب المصادر، فإن الوفد الروسي المنقسم لفريقين أحدهما بمطار الغردقة والآخر في شرم الشيخ، سوف يغادر كل منهما مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مساء غد الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران القادمة إلى مطار القاهرة، ومنها إلى موسكو على متن رحلة الخطوط الروسية "ايروفلوت" التي تقلع من القاهرة إلى روسيا في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الخميس، في طريقها إلى روسيا.