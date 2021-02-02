فيروس نيباه.. البحوث الزراعية توضح سبل مكافحة خفافيش الفاكهة

يثير فيروس "نيباه"، مخاوف العلماء من تفشي وباء جديد بعد ظهوره فى الصين، وحتى الآن لم يظهر فى مصر، وتعد خفافيش الفاكهة وهى متواجدة بمصر مصدرًا للفيروس، ونرصد فى التقرير التالى طرق مكافحة الخفافيش حال تواجدها في أي مكان.

وقدم الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة في تصريحات لـ "دوت الخليج"، خطوات مكافحة الخفافيش عند إيجادها في وكر مهجور.

وأضاف "رزق" أن أولى الخطوات هى غلق جميع منافذ الوكر الذي تم رصد الخفافيش فيه لفترة من ٤٨ لـ ٧٢ ساعة لأنها ستمنع عنها الغذاء والماء وهو ما يسهم في وفاتها.

وتابع "ينصح التخلص من الخفافيش في وقت الظهيرة لأنها أقل نشاطا في هذا التوقيت، كما أنها تكون متجمعة بالآلاف في منطقة واحدة"، موضحا أنه من الأفضل تحسبا لوجود فيروسات يتم تطهير المكان بالكلور والمياه قبل المكافحة.

وأكد أن ثالث الخطوات تكمن فى حرق شطة سودانى مع الكبريت حتى يتم صعود الأدخنة التى تقضي علي الخفافيش أو استخدام المواد التى تنتج غاز الفوسفين مثل الفوسفوكين والفوسفيد، مع مراعاة استمرار غلق النوافذ.

وقال إنه بعد ٤٨ ساعة تتم العودة إلي المكان لرش مبيدات حشرية لأن الخفافيش تحمل حشرات وطفيليات وبهذا يتم القضاء عليها.

ونوه أستاذ الحشرات الضارة بالبحوث الزراعية، بأهمية إعادة تعقيم المكان بالمياه والكلور مرة أخرى، كما أنه لابد من أن يتم التخلص من الخفافيش الميتة إما بالحرق وإما بالدفن.