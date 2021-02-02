الكنيسة تحتفل بتذكار القديس بطرس العابد

ثم أتت جماعة من ملائكة النور حسني المنظر، لابسين حللا بيضاء، ووقفوا بجوار كفة الميزان اليمني . وبدت عليهم الحيرة لأنهم لم يجدوا ما يضعونه فيها، فتقدم أحدهم ووضع الخبزة التي كان قد ضرب به راس الفقير، وقال ليس لهذا الرجل سوي هذه الخبزة، وعندما استيقظ بطرس من النوم فزعا مرعوبا ، وأخذ يندب سوء حظه، ويلوم نفسه علي ما فرط منه .
وبدأ أن يكون رحوما متعطفا ، وتناهي في أعمال الرحمة ، حتى كان يجود بالثوب الذي له ، وإذ لم يبق له شئ ترك بلده ومضي فباع نفسه عبدا ودفع الثمن للمساكين، ولما اشتهر أمره هرب من هناك وأتى إلى البرية للقديس مقاريوس ، حتى ترهب وتنسك وسار سيرة حسنة مرضية ، أهلته لان يعرف يوم انتقاله . فاستدعي شيوخ الرهبان وودعهم وتنيح بسلام.
وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس أنه تقرر أن يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي ١٠و١١ مارس المقبل.
وقال القس بولس حليم - في تصريح له - إن هذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام ٢٠١٤ والثانية عام ٢٠١٧.
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