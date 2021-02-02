مرشحة مصر لمفوضية الاتحاد الأفريقي: نستهدف تسريع الوصول إلى الطاقة

عرضت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، مساء اليوم الثلاثاء، رؤيتها و خطتها لدعم ترشيحها لفترة ثانية في الاتحاد الافريقي ٢٠٢١-٢٠٢٤ وذلك من خلال مؤتمر فيديركونفرانس حضره أكثر من ١٣٠ مشارك يمثلون الوزراء والسفراء الأفارقة والعديد من سفراء الدول الكبرى وممثلي الهيئات القارية الافريقية والمنظمات الدولية العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

واستعرضت "أماني" خلال هذا اللقاء خطتها التي ترتكز على أربعة محاور والتي يأتي علي رأسها تسريع الوصول إلى الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، و تحفيز الرقمنة عبر جميع القطاعات، إضافة الي توسيع نطاق النقل الآمن، الذكي والمقاوم للتغيرات المناخية والشامل ، ودعم تفعيل وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمشاريع الرئيسية للاتحاد الأفريقي.

و جاءت الرؤية التي طرحتها مرشحة مصر لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي لتؤكد أهمية استغلال الواقع والمتغيرات الجديدة الذين فرضتهم جائحة كورونا للاسراع باحداث اصلاحات كبرى وتبني اساليب عمل جديدة تقوم على اسس تكونولوچية و بيئية و مواصفات مقاومة للمتغيرات المناخية و تدعم رقمنة كل المجالات و التحول للطاقة النظيفة واستخدام وسائل النقل الآمنة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة واتباع الادارة الذكية للمدن وكذلك الاسراع بمشروعات الربط القاري في كافة مجالات البنية التحتية معتمدة على الانجازات الكثيرة التي قامت بها الدكتورة أماني أبو زيد في خلال فترة وجيزة منذ توليها مهام منصبها في الاتحاد الافريقي.

وقامت دكتورة أماني ابو زيد خلال اللقاء بعرض عددا من هذه الانجازات مذكرة بقيادة ودعم وتوجيه رؤساء الاتحاد الافريقي لهذه البرامج و المبادرات. و خصت بالذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي و جمهورية مصر العربية في دعم بلورة البرنامج العشري الثاني للمشروعات القارية للبنية التحتية ٢٠٢١-٢٠٣٠ و استضافة مصر للعديد من اللقاءات و المشاورات الهامة في مجال البنية التحتية و تحفيز و تعبئة الشركاء في كافة المحافل لدعم البرامج الافريقية.

و وجهت الدكتورة أماني أبو زيد الشكر لرئيس توجو على دعمه و متابعته الشخصية لمبادرة السوق الافريقي الموحد للطيران الجوي ، و الرئيس الغيني الفا كوندي لقيادته للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددة و الرئيس الرواندي پول كاجامي لدعم مبادرة افريقيا الذكية و الاستراتيجية الافريقية للتحول الرقمي و الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا على قيادته للخطة العاجلة القارية للاتحاد الافريقي للتعامل مع جائحة كورونا و التعافي منها .

كما وجهت الشكر لوزيرة النقل بتوجو و وزير الكهرباء بمصر على دعم انعقاد و اعمال اللجنة الفنية الافريقية برامج للنقل و الطاقة و السياحة الاقليمي العابر للقارة - الاول و الثاني - و كذا الاجتماعات غير العادية و تسخير كافة الامكانات لعقد العديد من اللقاءات و المشاورات مما ادى الى اعتماد البرنامج العشري الثاني القاري للبنية التحتية و اطلاق السوق الافريقي الموحد للطاقة و الاستراتيجية الافريقية للسياحة.

ودعت الدكتورة أماني أبو زيد الى الاسراع برقمنة الخدمات و تغيير نظم العمل و اتخاذ التدابير للتحول للطاقة النظيفة في اسرع وقت ، مشيدة بالقفزات الكبرى التي حققتها العديد من الدول الافريقية في هذا المجال و على رأسهم مصر. كما دعت الى المزيد من الشراكات الفاعلة و خاصة مع القطاع الخاص و تحسين ودمج وتنسيق السياسات و الاطر التنظيمية للسماح بسوق تطوير بنية تحتية جذاب وأكبر عبر القارة

و ركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلي الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الأفريقية، إلي جانب إطلاق سوق الكهرباء الأفريقي الموحد بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلًا عن سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد الذي سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " إن من الأولويات التي ستعمل علي تحقيقها خلال الفترة المقبلة في حال اعادةانتخابها سيكون علي رأسها زيادة الإعتماد علي التكنولوجيا والطاقة النظيفة , إضافة الي إدماج المرأة والشباب في كافة القطاعات وتولي المرأة للمناصب القيادية .

وأشارت مرشحة مصر لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الأفريقي الي أن من أولوياتها أيضا تحقيق النقل الآمن بأنواعة المختلفة سواء النقل البري أو الجوي أو البحري وأيضا السكك الحديدية وكافة المشروعات الأخري التي من شأنها ربط القارة والإسراع في تحقيق الإندماج الاقليمي والدولي , لافته الي أن كل هذه المشروعات من شأنها دعم وتدعيم منطقة التجارة الحرة الأفريقية .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " أن مشروعات البنية التحتية هي الأساس والعمود الفقري لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في كافة المجالات في الدول الأفريقية , وستحدث هذه المشروعات قفزة كبيرة في تنمية القارة وإيجاد وإستحداث فرص عمل كبيرة للشباب .

وأكدت المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الافريقي أن مشروعات البنية التحتية والطاقة ستساهم بشكل كبير في عملية تعافي الاقتصادات الافريقية من الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 علي المدي القريب , وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 علي المدي المتوسط والبعيد .

وقد حازت الرؤية التي استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير كل الُمشاركين في الندوة، حيث أشادوا بالإنجازات والصفات القيادية والفخر بالدكتورة أماني أبو زيد كمثال للمرأة الافريقية التي تعمل لخدمة القارة وخدمة أهداف دول القارة الافريقية المشتركة , كما عبروا عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والاستراتيجية المُتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة.

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد حققت خلال فترة توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الافريقي " 2017 - 2021 " العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية علي رأسها الترويج الفاعل للأولويات القطاعية الأفريقية و تبنيها في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمية .

و حشد الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم احتواء جائحة كورونا و دعم وتنفيذ الاستراتيجيات الافريقية العاجلة للتعافي من COVID 19 تحت شعار "التعافي المستدام الأخضر والذكي" ، لا سيما في مجالات النقل الجوي والطاقة والرقمنة والسياحة

وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية " ٢٠٢١-٢٠٢٤ " و تحضير المشروعات الإقليمية و القارية في مجالات الطاقة و الرقمنة و النقل بانواعه و السياحة مع التركيز على المعايير الذكية والمستدامة و ادماج للجنسين ودور فاعل القطاع الخاص.

واعداد و اطلاق السوق الافريقي الموحد للطيران المدني و انضمام ٣٤ دولة و اعداد الوثائق الخاصة به , إضافة الي اعداد و اطلاق اول استاراتيجية افريقية للتحول الرقمي في كافة المجالات و قيادة الرقمنة في إفريقيا واعتماد التقنيات الجديد و تنشيط مبادرة افريقيا الرقمية , وصياغة و اعداد اول استراتيجية للسياحة الافريقية , واعداد و اطلاق السوق الأفريقي الموحد للطاقة (AfSEM) بهدف توحيد السياسيات و القواعد التنظيمية للطاقة في القارة و تبادل الطاقة عبر القارة و اعداد الوثائق له , وصياغة و تقديم الوقف الافريقي للسلامة الطرقية للجنة الأمم المتحدة , واطلاق المجال الأفريقي DotAfrica , وقيادة فرق عمل بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و البنك الدولي في مجالات الرقمنة والنقل والطاقة , وهيكلة الوكالة الأفريقية للطيران المدني ولجنة الطاقة الأفريقية لتصبحا وكالتين فاعلتين.

وضمن إنجازات الدكتورة أماني أبو زيد ادماج الشباب في صياغة الاستراتيجيات و المبادرات , ودعم المساواة بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛ و تأسيس الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN) لتحفيز ادماج الشركات المملوكة او المدارة من السيدات في العقود و تنفيذ مشروعات البنية التحتية و الدعوة لإتاحة المويل اللازم لهن و مساندة المرأة في تولي مناصب قيادية في البنية التحتية بانواعها.

وسبق أن أدارت الدكتورة أماني أبوزيد أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية ، بما في ذلك تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم "نور" ومشاريع البنية التحتية الكبرى .