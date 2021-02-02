افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج العام بعد التطوير

افتتح مستشفي روض الفرج العام، وحدة الرعاية المركزة بالمستشفي، والتى تخدم 12 الف مريض شهريا، بمعدل 3 مليون مواطن سنويا من سكان المنطقة، وتقدم خدمة العلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي للمرضي.

وقال الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفي، ان وحدة الرعاية المركزة أنشئت بإشراف أساتذة من كلية طب القصر العينى وحدة الدكتور شريف مختار، تحتوي علي عدد 6 سرير مزودة بعدد 3 أجهزة تنفس صناعي، مع سرير مخصص لمرضي الغسيل الكلوي وجهاز جديد لصدمات القلب.

ذكر زكريا، ان المستشفي يوجد بها اكبر وحدة غسيل كلوي بالقاهرة وتحتوي علي عدد31 ماكينة غسيل كلوي كبار وعدد 10ماكينات غسيل كلوي اطفال وعدد ماكينة غسيل كلوي لمرضي كوفيد 19 حيث انها تشمل قاعة سلبي من فيروس سي وقاعة ايجابي فيروس سي و قاعة PCR، قاعة اطفال و قاعة طوارئ لمرضي الوحدة.

وقال مدير عام المستشفي ان المستشفي تسعي لاضافة عدد من ألاجهزة طبية مثل (C-arm / CR – منظار جراحي – ميكروسكوب جراحي –جهاز فاكو لعمليات العيون.

وقال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان مستشفي عين سمس العام يوجد بها جناح للعمليات يحتوي علي ثلاث غرف و غرفة افاقة ويتم عمل جميع عمليات الجراحة العامة وعمليات النساء و الولادة و الانف والاذن والحنجرة، وجراحة الوجة والفكين حديثًا.

وأضاف وكيل المديرية، انه تم تزويد المستشفى بخزان أكسجين سعته 6000 لتر مزود بشبكة أكسجين جديدة للمستشفى، لافتا الي العمل علي اضافة قسم للعلاج الفندقى بالمستشفى لتقديم خدمة اقتصادية رمزية.

وقال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تعمل علي تقديم كافة خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية علي اعلي مستوي، في اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان المستشفي تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الرمد والجراحة العامة و الباطنة والاطفال والعظام والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد و تنظيم اسرة، وقسم للاسنان.

كما يوجد قسم للمبتسرين و حديثي الولادة والاشعة المقطعية و السينية والتلفزيونية لمتابعة الحمل، وامراض الباطنة، وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.