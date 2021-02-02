نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مسابقة الخطيب المتميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات التصفية النهائية لمسابقة الخطيب المتميز بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال فعاليات المسابقة أشاد الأستاذ الدكتور احمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول، وسلامة اللغة، وحسن الانتقال، وسلاسة الأداء، وأن كلية الدعوة بجامعة الأزهر تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء