نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة الأوقاف الدعوية بدولة السودان تصل إلى ولاية النيل الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت عصر اليوم الثلاثاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات إلى ولاية النيل الأبيض جنوبي دولة السودان الشقيقة، وكان في استقبال القافلة بمدينة عسلاية بولاية النيل الأبيض على حمد محمد مدير مكتب والي ولاية النيل الأبيض، والشيخ بلال ضو البيت أمين عام جمعية القرآن الكريم، والدكتور محمد عبد الرحمن نائب الأمين العام لجمعية القرآن الكريم، والدكتور محمد محمود الخليفة مدير عام الأوقاف بالولاية، وا أمل ياسين سر الختم مدير عام الحج والعمرة بالولاية وعدد من الدعاة السودانيين.

وتضم قافلة الأوقاف كلا من الدكتور عمرو الكمار، والشيخ محمد رجب، والواعظة عبير أنور، والواعظة دينا الجدامي، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم وعدد من الأئمة السودانيين وعدد من الواعظات السودانيات.



جدير بالذكر أن القافلة ستستمر لمدة ستة أيام بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، ومن المقرر أن يقيم الوفد عددًا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات والندوات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسئولين في هاتين الولايتين.