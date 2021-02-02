رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة لدى وزارة القوى العاملة

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة من أهم الموضوعات التي يتابعها عدد كبير من المتقدمين على منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن دعم 500 جنيه للدفعة الجديدة 2021 بالرقم القومي من وزارة القوى العاملة المصرية، وكذلك تحديث بيانات التسجيل للعمالة الغير منتظمة.

يمكن معرفة كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة حيث أكدت وزارة القوى العاملة المصرية استمرارها في تقديم الدعم لجميع المواطنين المسجلين في منحة الـ 500 جنيه تدفعها الحكومة للمواطنين المستحقين.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة لدى وزارة القوى العاملة المصرية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن موعد صرف ما يقدر بخمسمائة جنيه مصري مستهدفًا أقرب مكتب بريد منتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتماشيًا مع بيانات الوزارة والقرارات التي أقرتها رئاسة الجمهورية بأن عملية الدفع تستغرق عدة أيام من بدايتها من السحب ويمكن أن تصل إلى عشرة أيام متتالية داخل أراضي مصر للحد من الزحام، ويتم تحديد موعد صرف منحة العمالة غير منتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة المصرية للتعرف على أسماء المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور في جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر وزارة القوى العاملة المصرية