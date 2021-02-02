رابط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة القليلة الماضية عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، ليتصدر ذلك قائمة محركات البحث، حيث يريد الجميع التعرف على آلية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2021 والذي يتم من خلال بوابة مصر الرقمية وفقًا لمجموعة من الخطوات أعلنت عنها الوزارة، كذلك تتيح المنصة عدد من الخدمات الإلكترونية مقدمة من الوزارة توفيراً للوقت ولمنع التزاحم في الهيئات المختصة في ظل هذه الظروف الراهنة.

رابط إضافة المواليد 2021

إن كنت تريد الحصول على هذه الخدمة وإضافة المواليد الجدد فعليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من ذلك:

أولاً سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

تجد أمامك مجموعة من الخيارات من بينها قم بالضغط على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي”.

يطلب منك الموقع تسجيل حساب جديد (قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك).

يُصبح بإمكانك الآن تسجيل الطلب يمكنك تسجيل بيانات المولود مع تحديد درجة القرابة (قرابة من الدرجة الأولى).

أرسل طلبك وبذلك تنتهي جميع خطوات إضافة مولود جديد على البطاقة التموينية.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

أتاحت وزارة التموين لفئات معينة إمكانية إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية، وإلى جانب ذلك وفرت أيضاً مجموعة من الخدمات الإلكترونية تسهيلاً على الجميع وذلك من خلال منصة رقمية تابعة للوزارة وهي بوابة مصر الرقمية، ومن أمثلة هذه الخدمات ما يلي:

إصدار بطاقة تموينية جديدة.

إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية.

إصدار بدل تالف للبطاقة التموينية.

ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية لزوجها.

تغيير المحافظة التي تم تسجيل البطاقة التموينية عليها.

إلغاء تفعيل البطاقات التموينية.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط بحيث يكون لهم الأولوية في اضافة المواليد إلى بطاقة التموين، جاءت تلك الفئات كما يلي: