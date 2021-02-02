انفعال هيفاء وهبي على متابعة وصفتها بملكة الفحشاء وتمنت لها الموت

وحرصت وهبي على الرد عليها عبر خاصية "الستوري" بإعادة نشر تعليقها الذي قالت فيه:"غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون الى الاولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان".

هيفاء وهبي: هجومكم علينا جرائم إنسانية

لترد الفنانة اللبنانية بانفعال، قائلة:"التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا و فيديوهاتنا وخصوصًا اللي بالعربي، اذا دلت على شيء فهو إنه اصحابها ناس سيئين، وثقتهم بنفسهم صفر...لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لان ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون".

هيفاء وهبي لأحدى المتابعات:جمال الأنثى في احترامها لنفسها يا حمارة

وأضافت:"وللأسف اغلبها تعليقات من بنات.. خليني انصحك يا حاقدة.. الرجل عمره ما يهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها، بسبب الغيرة، لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها، والنص التاني احترامها لذاتها، وللغير يا حمارة، والأنثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس".

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آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية

يشار أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المعروض، هو مسلسل "أسود فاتح"، ويتم عرضه عبر منصة "شاهد vip"، من بطولتها و بمشاركة كلا من: "معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.