البياضي يطالب بتوجيه جزء من أموال الأوقاف للصحة والتعليم

وجه النائب فريدي البياضى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب في الجلسة العامة، عدة تساؤلات تعقيباً على بيان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس، قائلا:" فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها مصر، لماذا لا تستثمر الوزارة في محافظ مالية للإقراض الصغيرة والمتوسط؟ وهناك تجارب مشابهة ناجحة في الهند و الكويت.

فريدى البياضى يطالب بتوجيه أموال الأوقاف للصحة والتعليم

وطالب عضو مجلس النواب، فريدى البياضى، الوزير بتوجيه جزء من أموال الأوقاف للصحة والتعليم قائلا:" رأينا في أزمة المساجد والكنائس قد أُغلقت والناس يبحثون بصعوبة عن مستشفى ويلهثون وراء العلم والبحث العلمي لإيجاد لقاح أو علاج.

وتسائل عضو مجلس النواب، فريدى البياضي قائلا:" قامت وزارتكم برفع إيجارات الأراضي الزراعية ووصلت الزيادات لخمسة أضعاف في السنوات الأخيرة مما تسبب في تبوير بعض الأراضي، فهل هذه الاراضي وًهبت للخير و البر و مساعدة الفلاحين ؟ أم لتتربح منها الوزارة ؟

و وجه البياضي سؤالاً اخر للوزير عن انتشار الفتاوي و الدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أطلق عليهم دعاة الانترنت والكثير منهم غير مؤهلين علميًا وينشرون أفكارا مغلوطة أو هادمة، متابعا: الكثير من اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم ولكنني أزعم أن النسبة الأكبر من الشباب ليسوا من مستمعي الإذاعة، فماذا فعلت الوزارة للتواصل معهم؟

ووجه البياضي سؤالاً حول محفّظي القرآن الذين يدخلون البيوت لتعليم النشء و بعضهم غير مؤهل أو لديهم افكاراً خاصة، فهل هناك تدريب أو تصريح لهؤلاء؟

وأختتم البياضي حديثه بسؤاله عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف، مطالبة الوزير بمراجعة هذا القرار وتغييره، لافتا إلى أن التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، متابعا:" أرجو ألا تغادر هذه القاعة قبل أن تتعهد بالغاء هذا القرار و الالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء.