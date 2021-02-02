رشا أبو شقرة تتقدم بطلب إحاطة بشأن غرق قرية العطواني بمركز إدفو

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلي محافظ أسوان، وذلك لتضرر أهالى قرية العطواني بمركز إدفو بمياه الصرف الصحي دون أي تحرك من المسؤولين، حسب قولها.

رشا أبو شقرة تكشف معاناة أهالى قرية العطوانى

وأكدت أبو شقرة، في طلبها أنه منذ سنوات يعاني أهالي قرية العطواني من طفح مياه الصرف الصحي وهو ما تسبب فى إنهيار المنازل السكنية، وانتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القرية، فضلًا عن وصول المياه للقبور بالقرية، وإتلاف المنشات الحكومية التي تخدم أهالي القرية منها مدرسة إبتدائية ووحدة صحية ومكتب بريد وذلك نتيجة لتهالك شبكة الصرف وعدم قدرتها على تحمل السعة السكانية لأهالي القرية.

وتسائلت النائبة رشا أبو شقرة، عن أسباب عدم تخصيص المحافظة ميزانية لإصلاح شبكة الصرف بقرية العطواني حتى الآن وعدم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالأهتمام بقرى ونجوع مصر.

كما طالبت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، بإدراج قرية العطواني بخطة الدولة حياة كريمة ، وتوفير كافة سبل الدعم لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة السكانية لأهل القرية، فضلًا عن إيجاد حلول جذرية لإعادة الحياة لطبيعتها بالقرية.