لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان تناقش تراخيص شركتين للتنقيب على البترول

عقدت لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة واستعراض تقريري اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي مصر، لبحث عن البترول وتنمية واستغلال فى منطقة تنمية جنةب غارب البحرية بخليج السويس.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية، لاسنكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
وتمسكت الحكومة بمشروع القانونين من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
هذا واستقبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ووزيرة التجارة، نيفين القباج، حيث ناقشوا موقف الوزارتين بشأن برنامج الحكومة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد استقبل خلال الأيام الماضية عددًا من الوزارء، على رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير البترول، طارق الملا، ووزير النقل والمواصلات، الفريق أسامة الوزير، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج.
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