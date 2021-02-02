جامعة القاهرة تكشف مصير حنين حسام من امتحانات نصف العام

صرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الطالبة حنين حسام لها الحق الكامل في حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر عقدها بعد إجازة منتصف العام، وذلك بعد إخلاء سبيلها من المحكمة.

الحكم على حنين حسام

وأوضح رجب، أنه بعد حكم القضاء ببراءة حنين حسام ستعود للامتحان بصفة طبيعية مثل باقي أقرانها، لافتًا إلى أنها كانت تتابع دروسها وطلبت عن طريق إدارة السجن من الكلية عقد امتحان لها بالسجن، وبالفعل تم الإستعداد لذلك.

وتابع: "ولما كان الحكم قد صدر ببراءتها لذا يمكنها أن تتابع امتحاناتها بالكلية بصفة طبيعية طبقا للإجراءات التى ستعلنها الكلية بشأن امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول طبقا لخطة الجامعة وقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن".

قرار جامعة القاهرة بشأن حنين حسام

ولفت عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن حنين لم تفصل من الجامعة، بل تم إحالتها إلى التحقيق، والتحقيق توقف بمجرد إحالة الموضوع إلى القضاء، وأن الإحالة للتحقيق لا تمنع الطالب من تأدية الامتحان وهو ما أعلنته الجامعة فى بيانها اليوم.

وكانت حنين حسام الشهيرة بفتاة "التيك توك" خرجت من قسم شرطة الساحل، بعد إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، وأوضح محاميها أن أسرتها سددت الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها.