اتصالات النواب توصي بتحسين خدمة الانترنت

أصدرت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصيات في إجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي بالتأكيد علي زيادة كبائن "الفايبر" لتحسين خدمات سرعة الإنترنت.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بتغطية المناطق التي تعاني من سوء خدمة الإتصالات بمحطات تقوية بعد سرعة إستخراج التراخيص لأبراج المحمول.

وشددت اللجنة على ضرورة استكمال تطوير مكاتب البريد، وإضافة أكثر من شباك للأحوال المدنية والشهر العقاري وتزويد القري بماكينات ATM تيسرا علي المواطنين،ومتابعة خطة دعم التعليم الرقمي بالمدارس.