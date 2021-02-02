اتصالات النواب توصي بتحسين خدمة الانترنت

أصدرت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصيات في إجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي بالتأكيد علي زيادة كبائن "الفايبر" لتحسين خدمات سرعة الإنترنت.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بتغطية المناطق التي تعاني من سوء خدمة الإتصالات بمحطات تقوية بعد سرعة إستخراج التراخيص لأبراج المحمول.
وشددت اللجنة على ضرورة استكمال تطوير مكاتب البريد، وإضافة أكثر من شباك للأحوال المدنية والشهر العقاري وتزويد القري بماكينات ATM تيسرا علي المواطنين،ومتابعة خطة دعم التعليم الرقمي بالمدارس.
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