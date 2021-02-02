لمدة شهرين .. تحويلات مرورية على الطريق الدائرى بسبب أعمال التطوير 

وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن الأمر يستلزم غلق عدد من اتجاهات الحركة المرورية، اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الإثنين ولمدة شهرين.
وكشفت الإدارة عن التحويلات المرورية التى اتخذتها منها: غلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه المنيب، وغلق مخرج الطريق الدائرى للقادم من المنيب اتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد، وغلق مدخل الطريق الدائرى من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلى إتجاه القطامية.
وذكرت أنه يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى: القادم من محور الأوتوستراد "المجزر الآلى" ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب: استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائرى تجاه مناطق المنيب.
كما أوضحت أن القادم من الطريق الدائرى المنيب، ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان : استكمال السير بالطريق الدائرى فمخرج الطريق الدائرى تجاه شارع مساكن الكندى فالسير أسفل الطريق الدائرى "طريق مستحدث " فالمأوى الدورانى العلوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى وحلوان، وأما القادم من محور الأوتوستراد "المجزر الآلى" ويرغب بالسير بالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام محطة وقود وطنية فيميناً شارع مساكن الكندى فالطريق الدائرى تجاه مناطق القطامية.
من جانبها، كلفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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