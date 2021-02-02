جامع: الحكومة أدارت ملف كورونا باحترافية كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، حيث ساهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصرى.





وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الأثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات، ومن أهمها:

- مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

- منح مهلة مجانية لكافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.

- تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل فى السداد.

- إرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمنى بعد المهلة المجانية.

- حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال ( تنظيم عملية إستيراد السكر الأبيض - مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب - وقف إستيراد منتجات السيراميك).

كما أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عدد من القرارات والتدابير الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا" كوفيد 19"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تضمنت وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، ووقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، وإلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الورديات بالمصانع المنتجة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية للحفاظ على استدامة توافر تلك المنتجات بالسوق المحلى، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى ووزارتى الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية.