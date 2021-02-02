«المصريين الأحرار» ينظم فعالية لحل مشاكل قطاعى التموين والتضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - حيث قامت لجنة خدمة المواطنين بالقطاع بحضور تنفيذيين بتلقى الطلبات والشكاوى المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، وقطاع التموين، وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة، وشارك فى الفعالية موريس عدلى أمين الحزب بعين شمس وعدد من أعضاء هيئة المكتب.
وحضر لتقديم الطلبات عدد غفير من المواطنين لبحث المشكلات والاحتياجات وسط إجراءات وقائية مشددة وتنظيم للحضور لعدم وجود تكدس حفاظاً على سلامة الجميع.
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