طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن حريق عمارة الدائرى

جدة - نرمين السيد - تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى، بشأن حريق عمارة الطريق الدائرى وما الإجراءات التى تمت لاحتواء الحريق من جهة، وآليات منح التراخيص من جهة أخرى.





وأضاف منصور فى طلبه، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يستلزم إعادة دراسة لآليات منح التراخيص والرقابة من الأحياء، لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى وما يعقبها من خسائر فادحة. وكان المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، وذلك فى أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، للوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها. وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن فتح التحقيق جاء لبيان مدى سلامة الإجراءات التى شابت إنشاء العقار والمخزن سالفى الذكر والوقوف على كل المخالفات والمسؤولين عنها من جميع الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق للتصرف فى ضوء ما تنتهى إليه التحقيقات.

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