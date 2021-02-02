طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن حريق عمارة الدائرى

وأضاف منصور فى طلبه، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يستلزم إعادة دراسة لآليات منح التراخيص والرقابة من الأحياء، لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى وما يعقبها من خسائر فادحة.
وكان المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، وذلك فى أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، للوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن فتح التحقيق جاء لبيان مدى سلامة الإجراءات التى شابت إنشاء العقار والمخزن سالفى الذكر والوقوف على كل المخالفات والمسؤولين عنها من جميع الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق للتصرف فى ضوء ما تنتهى إليه التحقيقات.
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