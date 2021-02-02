لمدة 6 أيام .. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبرى الفردوس

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين خدمات مرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوى الغربى.





وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة 6 أيام إضافية، اعتباراً من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحاً بدءًا من أمس وحتى يوم الأحد المقبل بالإضافة إلى الغلق الكلى بعد غد الخميس من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وذكرت الإدارة أنه يتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى :-

القادم من امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيميناً محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

القادم من مناطق القاهرة الجديدة اتجاه امتداد رمسيس اتجاه: يسلك محور المشير طنطاوى فيميناً مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.