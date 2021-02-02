نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعى والتجارى مع دول القارة السمراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت فى إطار التوجه الاستراتيجى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو إفريقيا وتعزيز الاستفادة من إتفاقات التكامل الإقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية.





وأشارت إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية، أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق إفريقيا) فضلاً عن إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الإتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير إلى إفريقيا، وذلك من منظور التعاون فى الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية والتى تستهدف تصدير مدخلات إنتاج مصرية إلى الدول الإفريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالى المنتج المصرى فى صورة مدخلات انتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة فى عدة دول إفريقية.

ولفتت الوزيرة، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب، إلى أن المحور الثانى لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك والذى يهدف الى إنشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة فى الدول الإفريقية وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر فى هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفنى فى عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعى والسلع الهندسية، مشيرة إلى أن المحور الثالث يتمثل فى اللوجستيات والذى يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر بالإضافة إلى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة إلى الدول الإفريقية خاصة غرب إفريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الأعمال فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الدول الإفريقية.

وأضحت "جامع"، أن المحور الرابع يتضمن التعاون الفنى والذى يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعى بين الدول الإفريقية والتعاون المشترك فى مجالات تبادل المعلومات وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الإفريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع فى وتيرة التكامل الصناعى الإفريقى إلى جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها فى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى توفير التدريب للكوادر الإفريقية فى مجال التجارة الخارجية.