وكيل البرلمان: نحتاج للاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة

جدة - نرمين السيد - وطالب أبوالعينين، فى تعقيبه على بيان وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة الاستعداد بجهود غير تقليدية واستغلال قدراتنا لنكون ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بجهود الوزارة فى دعم صغار الصناع، والوصول للجميع، مضيفًا: "نحن أمام العديد من التحديات، وعلينا التفكير فى المستقبل"، مشيرا إلى أن التحدى الأول وهو رسم رؤى المستقبل لملاحقة التطور العالمى فى الثورة الصناعية.

وتابع: "نحن نحتاج الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا العالية لتحقيق قيمة مضافة عالية".

ولفت إلى أهمية العمل على وضع العديد من المزايا أمام المستثمرين لتفضيل مصر فى الاستثمار فى الفترة المقبلة، مشددا على أهمية العمل على وضع خطة تحويل محنة كورونا إلى منحة.