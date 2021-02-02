جدة - نرمين السيد - وطالب أبوالعينين، فى تعقيبه على بيان وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة الاستعداد بجهود غير تقليدية واستغلال قدراتنا لنكون ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بجهود الوزارة فى دعم صغار الصناع، والوصول للجميع، مضيفًا: "نحن أمام العديد من التحديات، وعلينا التفكير فى المستقبل"، مشيرا إلى أن التحدى الأول وهو رسم رؤى المستقبل لملاحقة التطور العالمى فى الثورة الصناعية.
وتابع: "نحن نحتاج الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا العالية لتحقيق قيمة مضافة عالية".
ولفت إلى أهمية العمل على وضع العديد من المزايا أمام المستثمرين لتفضيل مصر فى الاستثمار فى الفترة المقبلة، مشددا على أهمية العمل على وضع خطة تحويل محنة كورونا إلى منحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل البرلمان: نحتاج للاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.