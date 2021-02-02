لليوم الثالث على التوالي استمرار فعاليات مسابقة شباب علماء الأوقاف بكلية الدراسات...

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف ممثلة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ، ولليوم الثالث على التوالي الثلاثاء 2/ 2/ 2021م تستمر فعاليات مسابقة شباب علماء الأوقاف ، والتي تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ، وسط إشادة السادة أعضاء لجنة التقييم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالمستوى الراقي الذي ظهر عليه الأئمة من وزارة الأوقاف.

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