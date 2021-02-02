انطلاق فعاليات التصفية النهائية لمسابقة الخطيب المتميز من كلية الدعوة الإسلامية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 2/ 2/ 2021م فعاليات التصفية النهائية لمسابقة الخطيب المتميز بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة ، وخلال فعاليات المسابقة أشاد الأستاذ الدكتور/ أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء، وأن كلية الدعوة بجامعة الأزهر تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.

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