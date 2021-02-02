«نسور الجو».. القوات الجوية المصرية والفرنسية تختتم التدريب المشترك

على مدار عدة أيام، شاركت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بمصر في تدريب مشترك، تم اختتام فعاليته اليوم الثلاثاء.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

وتأتي هذه التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية



