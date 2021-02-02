تذكرتي وبريزنتيشن: نجاح لافت في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. ومطالب بالاستعانة بالتجربة في مونديال 2023

بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي انتهت فعالياتها يوم 31 ديسمبر من الشهر الماضي، كشفت عن نجاح آخر يضاف إلى النجاحات المستمرة التي تحققها شركتي تذكرتي، وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي ومجموعة الشباب المتواجدة معه.

تنظيم البطولة نال إعجاب واستحسان الجميع، وكشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب إنتشار فيروس كورونا.

تامر مرسي رئيس "المتحدة" يشيد بمجهود تذكرتي وبريزنتيشن



من ناحيته وجه تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر إلى شركتي تذكرتي و برزنتيشن، حيث أثبتت التجربة أنهم قادرين على أي تحدي يواجههم وإخراجه بشكل مثالي، كما حدث من قبل في أمم افريقيا تحت 23 سنة والذى شهد حفل افتتاح وختام وقرعة أكثر من رائع، وهو ما حرصت على الإشادة به الصحف العالمية، كما توجه الاتحاد الأفريقي بالشكر، وأشاد بحفل الافتتاح والختام، ومن بعدها دعم أطباء مصر في مختلف المحافظات ونالت إشادة الجميع داخل مصر بفكرة رائعة وبأقل الإمكانيات، ومن بعدها أيضا قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات، ونالت أيضا إشادات واسعة من الصحف العالمية ومنها صحف ألمانيا وسويسرا والعديد من دول العالم.

كما أشاد مرسي باستمرار شركتي بريزنتيشن وتذكرتي التابعتين لشركة المتحدة في مواصلة النجاحات بكأس العالم لكرة اليد، وهو التحدي الجديد للدولة والرياضة المصرية.

مونديال اليد.. نجاح جديد لتذكرتي وبريزنتيشن

تلقت شركة بريزنتيشن إشادة كبيرة، خاصة أن جميع الدعايا تمت بأيادٍ مصرية بداية من الأوراق والخشب المستخدم في الدعايا والتعريف ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتصميم الخاص بالبطولة إلى جانب ضيق الوقت في الانتهاء من لصق وتعليق الصور في وقت قصير قبل انطلاق البطولة في معظم محافظات مصر و المطارات و محطات القطار و المترو والطرق السريعة الي جانب الاستادات الاربعة التي استضافت البطولة.

تطبيق الإجراءات الإحترازية بشكل إحترافي

كما نجحت شركتي تذكرتي وبريزنتيشن في تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا بشكل احترافي ومميز نال إعجاب جميع الدول المشاركة في البطولة، وهو ما تجسد في الشكر المتواصل لجميع المنتخبات والاتحادات التي شاركت في البطولة على حسن التنظيم والإجراءات المتبعة في البطولة، وطلبوا الإستعانة بالتجربة في البطولة المقبلة لمونديال اليد في السويد وبولندا.