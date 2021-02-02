أول هزيمة في الدوري.. غزل المحلة يتقدم على الزمالك بهدفين مقابل هدف

فشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

بدأ لاعبو المحلة المباراة بهجوم ضاغط على الزمالك املا في خطف هدف يساهم في حصد نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة، إلا أن دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تحقيق المحلة لهدفه.

لاعبو الزمالك استعادوا السيطرة على مجريات المباراة وتبادل لاعبوه إضاعة الفرص السهلة وتحديدا امام عاشور واشرف بن شرقي، وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة قوية تسببت في خروجه من الملعب وإجراء جراحة بسيطة بعد اصطدامه في احدي الكرات المشتركة، ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

هدأ أداء لاعبو الفريقين مع حلول الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ووضح تأثر لاعبي الزمالك بأرضية الملعب والخشونة التي تعرضوا لها من لاعبي المحلة، ولم تشهد نهاية الشوط أي ملامح الخطورة من الفريقين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من لاعبي الزمالك املا في إحراز هدف الفوز، إلا أن أرضية الملعب وتالق دفاع المحلة حال دون إحراز الزمالك أهداف، كما أهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة.

في المقابل اعتمد فريق غزل المحلة على الهجمات المرتدة والتي كادت احداها أن تدخل مرمى الزمالك والتي سددها إسلام فؤاد إلا أن القائم الأيمن لمحمد أبو جبل يمنع الهدف ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

اجري باتشيكو تبديل بنزول أسامة فيصل بدلا من حازم امام، ويعود امام عاشور في مركز الظهير الأيمن، ومع أول هجمة يقودها امام عاشور من الجبهة اليمني يمرر عرضية لفرجاني ساسي الذي يضعها رأسية على يسار حارس المحلة معلنا تقدم الزمالك بهدف بعد مرور 75 دقيقة.

شهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة احداثا مثيرة بعدما تعادل املحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق يحيى عبده، كما تعرض فرجاني ساسي للطرد في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع مدافع المحلة، ويحاول لاعبو الزمالك خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة إلا أن دفاع المحلة يتالق ويحافظ على النقطة الوحيدة التي خطفها الفريق صاحب الأرض، وفي الدقيقة 95 يخطف المحلة نقاط المباراة الثلاثة عن طريق خالد الاخميمي، ليحصد المحلة أهم 3 نقاط في الموسم.